Google Arts & Culture lança jogos para quem quer aprender mais sobre arte

E se pudéssemos aprender sobre arte, cultura e história a jogar? A Google Arts & Culture lançou, esta quinta-feira, 25 de Junho, uma colecção de cinco jogos interactivos que desvendam “tesouros, histórias e conhecimento de mais de duas mil instituições de 80 países”.

Desde puzzles, palavras-cruzadas (com letras e imagens), cronologias e imagens para colorir, os jogos são uma experiência imersiva que leva o utilizador a viajar da herança de Van Gogh, à cela de Mandela, sem esquecer templos da antiguidade, dinossauros e até gastronomia japonesa.

Quem é o artista americano conhecido pelas suas pinturas nas paredes? Quem é a deusa da sabedoria na mitologia grega? Quem foi o pioneiro da arte pop? São estes alguns dos conhecimentos testados nos jogos. Em alternativa, é possível colorir o Taj Mahal ou montar o quadro da Rapariga com o Brinco de Pérola. E para quem não souber as respostas, há a possibilidade de as espreitar. Sem julgamentos: afinal, o intuito é mesmo aprender.

Os jogos são mais um projecto da plataforma cultural da Google, que no período de quarentena lançou uma série de exposições interactivas, em parceria com 500 museus e galerias, entre elas uma de Frida Kahlo. “Se a missão da Google é tornar a informação mais acessível, a Arts & Culture quer tornar a cultura mais acessível a toda a gente, em todo o lado”, escrevem, em comunicado ao P3.