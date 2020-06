Já lá vão quatro meses: o Governo não tem desculpa

Daqui a uma semana, cumprem-se quatro meses desde que a covid-19 chegou a Portugal. Estávamos desprevenidos. Havia desculpa? Não. O relatório do Banco Mundial “From Panic and Neglect to Investing in Health Security: Financing Pandemic Preparedness at a National Level", publicado em 2017, alertou para a frequência crescente de epidemias e para a necessidade de os países se prepararem. Não fomos os únicos a ser surpreendidos, isso agora é passado e não nos vai tirar da crise. Mas entretanto passaram quatro meses. Já não há desculpa para nos apanharem distraídos.

