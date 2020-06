O desafio da doença mental e a radicalidade do suicídio

Se há pensamentos transversais à História da Humanidade, um deles é o modo como a doença mental é encarada. Ou, se quisermos, como se promove a saúde mental. O bobo da corte padecia amiúde de distúrbios mentais, o desconhecido e o diabólico sempre foram ligados a um domínio incompetente das faculdades cerebrais – vejam-se as bruxas, os curandeiros, os magos, os guardiões do templo, aqueles que nas vísceras de animais adivinham triunfos ou derrotas em batalhas. As religiões monoteístas não fizeram diferente e o louco aparece como alguém digno de pena, mas, por assim ser, é também a voz da divindade, visto que esta, como o tolo, não tem freios na língua: dizem a realidade como o ser-que-é e não como o ser-que-convém-dizer.

O cérebro permanece, ainda hoje, o mais desconhecido órgão do corpo humano, se não tanto de um prisma fisiológico, de um ponto de vista do modo de funcionamento e articulação com os demais órgãos. As sinapses, o que desencadeiam e como se recompõem pensamentos, sentimentos, ideações, estão ainda bem guardados nesse que se mantém, em vários aspectos, a muralha inexpugnável em que nenhum barqueiro, à semelhança de Gil Vicente, conseguiu penetrar.

As doenças físicas são amiúde visíveis, o que permite uma maior empatia do outro, seja ele quem trata, seja da comunidade em geral. As mentais desenvolvem-se insidiosamente e, quando visíveis, são confundidas ou mascaradas pelos próprios como astenia ou um daqueles dias menos bons que todos temos. Partir um pé, ter um cancro, uma dor de dentes, é visto como um azar, uma fatalidade que concita compaixão, no literal sentido de “sofrer com”, identificando-se com ele/ela. Estar deprimido, ser bipolar, esquizofrénico, padecer de um transtorno obsessivo-compulsivo, ter uma dificuldade mental do prisma sexual suscita quase sempre incompreensão e, por isso, vergonha do portador.

Quando vivemos com e no vazio que nos arranca a vontade e o prazer de fazermos aquilo de que mais gostamos (a negrura de que falava Churchill), quando achamos que a nossa presença no mundo é um brutal erro de cálculo, quando sentimos nojo de nós mesmos por sentirmos o que sentimos, sabendo ou tendo uma consciência imposta socialmente de que aquilo que não controlamos, por ser sentido, é errado, decadente, pecaminoso ou apenas anormal, quando não vemos como reencontrar o equilíbrio perdido, afigurando-se a sucessão de dias como um “rosário de penas”, aí é natural que o desejo de desaparecer nos assalte. Passar ao acto é questão de (in)oportunidade, de estar em cima de um fio de pesca com o peso de um elefante e, lá no fundo, um rio infestado de bestas correspondentes às frustrações, medos, derrotas (reais ou percepcionadas), fobias, sempre sem rede.

Na época moderna, talvez tenha sido Durkheim quem mais profundamente estudou o suicídio e o levou para a sociologia. Tantas outras ciências o estudam e, estando ele muitas vezes ligado à doença mental, natural é que os Estados, aqui e além, se preocupem com aquela que é a forma mais radical de existir. Ninguém tem respostas finais para o fenómeno, como sempre em ciência e, em especial, nas sociais e humanas. Aliás, não existe “o” suicídio, mas as suas etiologias são tão multímodas quantos os suicidas e os respectivos actos. Mas julgo haver mitos que importa desmontar: o suicida não é um covarde, um egoísta que não pensa na dor e nos demais efeitos de terra queimada que deixa para trás. Como também não é um valente herói que toma o bem mais precioso nas próprias mãos e se substitui à divindade ou a marcadores genéticos que programam o dia da nossa morte. É simplesmente um homem ou uma mulher quase sempre em sofrimento, que não vislumbra outra solução por não mais conseguir conviver consigo. E quem de nós não sentiu nunca quão difícil é viver consigo mesmo? Quantas vezes não desejamos que o que somos fosse um fato que se tira e põe quando o calor por ele provocado é tão forte que corpo e alma se unem num calor que é fogo indizível?

É curioso como certos penalistas alemães defendem que quando alguém chega às urgências de um hospital com evidentes sinais de tentativa de suicídio “existencial”, nada deve ser feito pelos profissionais de saúde, sob pena de eles mesmos incorrerem na prática de um crime de tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários. À evidente pergunta “o que é um suicídio existencial”, respondem que é aquele que foi friamente calculado, que é mesmo desejado pelo autor, que em decisão sã (?), livre, séria e esclarecida, opta por não ser nesta dimensão que deseja habitar. Felizmente que em Portugal esta teoria não tem vencimento, não só pela pueril impossibilidade de a operacionalizar, mas também pelo vasto campo de escolhas selectivas de vida a que tal abriria portas.

Numa outra perspectiva, lembro-me de uma estudante de mestrado, quando se debatia os crimes contra a vida, ter levantado a sua voz para defender que quem se tentava suicidar deveria pagar todas as despesas a que dera causa. Esta concepção chocou os demais estudantes e a mim, fazendo-me lembrar-lhes que o suicídio consumado, na Inglaterra medieval, p. ex., obrigava ao julgamento do suicida, cujo cadáver assistia a toda a peça de teatro com a qual se procurava a prevenção geral – se te matas és julgado, não és enterrado em solo sagrado e ardes no fogo do inferno, pois quem dá a vida é só um e só ele a pode tirar.

A vida como um bem jurídico disponível pelo próprio e relativamente indisponível pelos outros (veja-se a eutanásia) foi-se como tal cristalizando nos ordenamentos jurídicos. E estes foram remendando planos para a promoção da saúde mental, largamente insatisfatórios e os parentes pobres do SNS. Sobre eles já aqui me pronunciei a propósito da análise da construção social e cultural da loucura a que magistralmente alude o filme “Joker”.

Se algo nos define como humanos é a atenção ao outro. E há acontecimentos públicos que comovem multidões, em especial quando as vidas aparentavam ser um conto de fadas. Se não podemos confiar no Estado para tratar da saúde mental dos seus cidadãos, se quem sofre está tão embrenhado no seu buraco negro, então só mesmo quem está ao lado, sensível aos sinais, pode intervir. “Isso passa”, “não fiques assim” ou “não tens razão para estar desse modo”, “lembra-te das criancinhas de África”, é o mesmo que mandar um perneta andar, pois ainda tem uma perna, que se não aborreça por não fazer o mesmo que fazia antes, por haver gente no mundo que sofre mais que ele/ela. Adianta nas doenças físicas? Porque raio havia de funcionar nas mentais?

Linhas de Apoio e de Prevenção do Suicídio em Portugal SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante (20h às 1h)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança (20h às 23h)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90 Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707