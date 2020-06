Que futuro climático nos espera?

Leio que na localidade de Verjoyansk (Sibéria oriental) um dos lugares mais frios do planeta, com temperaturas no inverno de 70º graus negativos, se registaram, no pretérito sábado, 38 graus celsius! Trata-se do registo mais alto na história das observações metereológicas. A comunidade científica em todo o mundo está apreensiva porque não se esperava até ao ano 2100 por um aquecimento tão brusco do Ártico. Este aquecimento adiantou-se 80 anos o que é preocupante. Esta mudança climática tão acentuada que se está a verificar favorece, não só os incêndios – dados do mês de Maio dão conta que na Sibéria arderam 4,8 milhões de hectares de bosque – como o inevitável degelo do Ártico e o aumento da praga de insectos que podem transportar doenças. Segundo o Serviço Meteorológico Federal da Rússia, a estação da Primavera, este ano, antecipou-se na Sibéria com temperaturas que, por vezes, superaram os 30 graus centígrados. A população do planeta que, presentemente, se preocupa com o coronavírus, tem, agora, que arrostar com as alterações climáticas que estão surgindo com mais frequência. Por isso um futuro nada auspicioso nos espera. Como será o mundo e como estará a humanidade no ano de 2070, portanto daqui a 50 anos? Que sistemas políticos prevalecerão?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Ainda a eutanásia

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Ordem dos Médicos (OM) com a sua declaração “A Ordem não participa no processo da eutanásia”, numa declaração prévia, algo “pesporrente”, enviada às mais altas figuras do Estado, tomou uma posição que não devia ter tomado. É evidente que tem direito e dever a expressar o que pensa, mormente porque todos os médicos estão inscritos na instituição, de modo a cumprir a lei que assim os obriga, para exercer a profissão. Mas é evidente que nem todos os médicos (e a Ordem sabe-o muito bem) partilham a posição que ela manifestou num “aviso à navegação” que, como já disse é, manifestamente, uma pressão, indevida, ainda por cima.

Nesta secção do jornal (de 24/6) apareceu uma carta assinada pelo oftalmologista M. Pinho Rocha que apoiava a posição tomada pela OM, fazendo ironia com uma “eutanasiologia”. Como não estou de acordo e também sou médico, pediatra, venho a terreiro para que a falsa “unanimidade” não prevaleça na opinião pública. E assim digo ao Dr. Pinho Rocha que além de “... o médico se puder cura; se não puder curar, alivia; se não puder aliviar, consola ou conforta...” (sic), também...., se o doente, autónomo (!), em sofrimento ( que é seu...) pedir a morte para si, e o seu caso cumprir as normas vertidas em lei,... o médico também é médico, sem mácula, se o ajudar a morrer, porque é essa a decisão daquele ser sofredor e dono do seu querer bem vincado e livre. Termino com uma pergunta: porque não faz a OM um referendo a toda a classe profissional (é bem fácil), para saber da posição de cada um em relação ao assunto em epígrafe? Antes de se antecipar, abusivamente...

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto