Processo de diálogo entre Belgrado e Pristina vai ser retomado com mediação da UE

A União Europeia entende que não há “nenhuma outra alternativa credível” à retoma do processo de diálogo político e normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo e a posterior assinatura de um acordo de paz que os 27 consideram “indispensável” para o progresso das conversações para a futura adesão ao bloco.

Numa demonstração do seu compromisso com a chamada perspectiva europeia da região dos Balcãs e com a mediação das negociações entre Belgrado e Pristina, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, manteve encontros sucessivos com o primeiro-ministro kosovar, Avdullah Hoti, e o Presidente sérvio, Aleksander Vucic — dois líderes que deveriam ter viajado até Washington neste fim-de-semana, para discutir uma “nova era” de cooperação económica que o enviado especial dos Estados Unidos, Richard Grenell, esperava que pudesse abrir a porta para uma resolução do conflito que opõe os dois inimigos da última guerra dos Balcãs.

O evento foi cancelado depois do Presidente e chefe da delegação do Kosovo, Hashim Thaçi, ser surpreendido com uma acusação por crimes de guerra e contra a humanidade por um procurador especial do tribunal internacional de Haia. Antigo comandante do Exército de Libertação, o grupo guerrilheiro que combateu as forças sérvias, Thaçi afirmou-se como o homem forte do Kosovo após a declaração unilateral de independência, em 2008.

Em vez da Casa Branca, a primeira reunião internacional do recém-empossado primeiro-ministro kosovar foi no Berlaymont. Hoti foi ainda recebido pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Com os EUA mais “proactivos” e interessados na política da região, onde também a Rússia, a China e os países do Golfo têm procurado aumentar a sua influência, a diplomacia europeia está a tentar recuperar o seu ascendente junto dos líderes dos Balcãs.

Bruxelas aproveitou que Hoti e Vucic estavam em trânsito para agendar duas reuniões de alto nível com a presidente do executivo, o comissário para o Alargamento, Oliver Várhelyi e o enviado europeu, Miroslav Lajcak, que numa data ainda a anunciar do mês de Julho vai dirigir uma nova ronda do diálogo entre Belgrado e Pristina que tinha caído no impasse. Além das sessões negociais em Bruxelas, os europeus admitem realizar uma cimeira em Paris para confirmar o seu compromisso político com o processo de paz.

O gabinete de Von der Leyen confirmou esta sexta-feira que as discussões com Hoti e Vucic foram “boas”, com os dois líderes balcânicos a reconhecerem a necessidade de acelerar as reformas exigidas por Bruxelas a todos os países candidatos à adesão, particularmente no fortalecimento do Estado de Direito e combate à corrupção.

O Conselho da União Europeia também abordou esta sexta-feira as pretensões da Sérvia de aderir ao bloco. Tratava-se de um “debate informativo” para troca de pontos de vista, sem estarem previstas decisões sobre a potencial a potencial abertura de novos capítulos de negociação. As dificuldades ficaram claras.

A França, que vinha assumindo uma posição de força contra o alargamento, deixou de colocar objecções ao avanço do processo. Mas países como a Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Holanda e Suécia manifestaram reservas e deram conta do seu incómodo com o que consideram ser a degradação do ambiente democrático no país. Os embaixadores apontaram para a campanha das últimas eleições, boicotadas pela oposição ao Presidente Vucic, como um sinal da deriva autoritária do governo.