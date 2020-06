Dirigente do Madem-G15 defende novas eleições na Guiné-Bissau se continuar o bloqueio

A Assembleia Nacional Popular (ANP) da Guiné-Bissau vai reunir-se pela primeira vez em sessão plenária na próxima segunda-feira. A comissão permanente do Parlamento decidiu agendar a sessão sem incluir na ordem do dia a discussão do programa do Governo de Nuno Nabiam, apoiado pelo Presidente Umaro Sissoco Embaló e pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).

