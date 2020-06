Do cimo da Trump Tower vai ler-se Black Lives Matter em letras gigantes

O pedaço da famosa Quinta Avenida que fica mesmo em frente à torre construída por Donald Trump em Manhattan, na cidade de Nova Iorque, vai ser pintado com a frase Black Lives Matter (as vidas dos negros são importantes) em letras gigantes, e em amarelo, por ordem do presidente da Câmara, Bill de Blasio. No Twitter, o Presidente norte-americano reagiu ao anúncio acusando os activistas anti-racismo de apelarem ao assassínio de polícias.

De acordo com Bill de Blasio, a frase que dá nome ao movimento anti-racista norte-americano vai ser pintada na próxima semana, entre as ruas 56 e 57 – precisamente o local ocupado pela Trump Tower, onde Donald Trump viveu durante décadas e que lhe serviu de quartel-general entre a sua eleição como Presidente dos Estados Unidos, em Novembro de 2016, e a tomada de posse, em Janeiro de 2017.

“Disseram-me que o mayor Bill de Blasio quer pintar a frase Black Lives Matter na magnífica Quinta Avenida, mesmo em frente à Trump Tower e à Tiffany”, disse Donald Trump no Twitter. “O cântico deles é ‘Fritem os porcos como bacon’, que é um apelo ao assassínio de polícias. A polícia de Nova Iorque está furiosa!”

“Só uma mente deformada equipara as palavras Black Lives Matter a violência”, disse o mayor de Nova Iorque, também no Twitter. “É um movimento que reconhece e protege as vidas dos negros. Ninguém se surpreende com o facto de isso o deixar desconfortável.”

A frase citada por Trump (a partir do original “Pigs in a blanket, fry ‘em like bacon” – um trocadilho com o nome dado nos EUA aos folhados de salsicha) foi usada num protesto do movimento há quatro anos, no estado do Minnesota. Mas não é um cântico oficial, nem tem sido ouvido nos protestos das últimas semanas em Nova Iorque contra o racismo e a violência policial.

Na manifestação de 2015 na capital do Minnesota, Saint Paul, um dos responsáveis do movimento, Rashad Turner, disse à Associated Press que o objectivo não era apelar à morte de polícias.

“Não nos vamos deixar distrair pela tentativa deles de minimizarem o nosso movimento focando-se num cântico que durou 30 segundos”, disse o responsável na altura.

Reacção racista

A frase Black Lives Matter também tem sido contestada pelo Presidente norte-americano e pelos seus apoiantes, que dizem tratar-se de uma desvalorização da vida dos brancos. É comum, por exemplo, o uso de frases como All Lives Matter (todas as vidas são importantes) ou White Lives Matter (as vidas dos brancos são importantes) para assinalar uma suposta reivindicação do movimento Black Lives Matter de que as vidas dos negros são mais importantes do que todas as outras.

Mas o objectivo da frase Black Lives Matter não é afirmar que as vidas dos negros são mais importantes dos que todas as outras – é afirmar que as vidas dos negros também são importantes, surgindo como um grito contra séculos de tratamento desigual na sociedade norte-americana.

“Analisada de forma isolada, a frase ‘as vidas dos brancos são importantes’ não é ofensiva, mas quando olhamos para o contexto torna-se evidente que é”, disse Mike Wedderburn, jornalista do canal britânico Sky Sports, após a polémica do avião que sobrevoou o jogo de futebol entre as equipas do Manchester United e do Burnley com uma faixa onde se lia aquela frase, na terça-feira.

“É um desafio directo à causa do movimento Black Lives Matter. Ninguém diz que as vidas dos brancos não são importantes, é claro que são. Mas, por favor, tentem compreender que as vidas dos negros não são comparáveis às da população branca. Nós somos vistos de forma negativa e com suspeição”, disse Weederburn.

“’As vidas dos brancos são importantes’ é uma frase supremacista branca criada no início de 2015 como uma resposta racista ao movimento Black Lives Matter, que nasceu para protestar contra a brutalidade policial contra negros”, lê-se no site da organização não-governamental norte-americana Liga Anti-difamação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Desde 2015, supremacistas brancos em vários estados norte-americanos, em particular os membros do grupo Aryan Renaissance Society, do Texas, têm promovido o slogan ‘as vidas dos brancos são importantes’ através de panfletos e em manifestações. Em 2016, outros grupos de supremacistas brancos, incluindo o Ku Klux Klan, começaram a usar o mesmo slogan, que rapidamente se tornou um mantra para os supremacistas brancos”, diz a Liga Anti-difamação.

Várias cidades nos EUA têm já ruas ou avenidas pintadas com a frase Black Lives Matter. A primeira foi a capital norte-americana, Washington, no dia 5 de Junho, por ordem da presidente da Câmara local, Muriel Bowser, na sequência dos protestos em todo o país por causa do homicídio de George Floyd por um polícia branco em Mineápolis, a 25 de Maio.

E a pintura da próxima semana em Manhattan não será a primeira em Nova Iorque – existe uma em Staten Island e estão projectadas outras para as restantes divisões administrativas da cidade, Brooklyn, Queens e Bronx.