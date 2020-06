Com 41 mil novos casos de covid-19 nos EUA, Texas e Florida começam a fechar-se

Os Estados Unidos continuam a bater recordes quanto ao número de infecções diárias por covid-19: esta quinta-feira, foram mais 41 mil novos casos. Destas novas infecções, 8900 registaram-se na Florida que, juntamente com o Texas, são os estados que geram maior preocupação.

Durante um encontro com os jornalistas na Casa Branca, o primeiro em dois meses da task force de resposta à covid-19, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, acompanhado pelo imunologista Anthony Fauci, reconheceu que o número de casos aumentou “precipitadamente” em alguns estados, nomeadamente no Sul do país, mas desvalorizou a gravidade da situação ao referir que metade das infecções na Florida e no Texas são em americanos com menos de 35 anos.

“São notícias encorajadoras, as que temos de recebido dos especialistas, porque do que sabemos até agora os jovens americanos estão menos susceptíveis à gravidade do coronavírus”, afirmou Pence. “Nós abrandámos o contágio, achatámos a curva e salvámos vidas”, congratulou-se.

Esta sexta-feira, o governador da Florida, Ron DeSantis, viu-se obrigado a tomar medidas mais musculadas e anunciou o encerramento dos bares. A decisão surge três semanas depois deste estado do sudeste ter reaberto a maioria dos seus estabelecimentos.

Na véspera, à semelhança do governador do Texas, Greg Abbott, DeSantis anunciou a suspensão de reabertura da economia. Até então, os dois governadores do Partido Republicano tinham recusado qualquer recuo no seu plano de regresso à normalidade, mas o aumento exponencial de infecções nos últimos dias deixou-os sem alternativa.

Esta sexta-feira, um dia depois de anunciar várias interdições, Greg Abbott emitiu uma ordem executiva com restrições ao funcionamento de bares, restaurantes e outros espaços recreativos. A reabertura de estabelecimentos está interdita.

No total, já morreram 124.554 pessoas devido à covid-19 nos EUA e há mais de 2,4 milhões de pessoas infectadas. No entanto, segundo o director dos Centros para o Controlo e Prevenção de Doenças, Robert Redfield, o número real poderá ser 24 milhões. “A nossa estimativa neste momento é que por cada caso registado, houve outras dez infecções”, disse Redfield.