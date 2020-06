Abetardas estão a desaparecer do seu último reduto em Castro Verde

O equilíbrio natural que existia na Zona de Protecção Especial (ZPE) de Castro Verde está a sofrer os efeitos da conversão acelerada dos modelos agrícolas que se observam no seu interior e no território envolvente. A vasta paisagem desarborizada do território conhecido por “Campo Branco”, que preserva uma das maiores concentrações de espécies estepárias do país - 22 grandes aves terrestres, 18 passeriformes (aves de pequeno e médio porte) e ainda quatro aves raras de entre as cerca de 200 espécies que vivem e se reproduzem na zona - está ameaçada.

