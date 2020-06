O Douro está em pé de guerra às portas da vindima

O Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), o órgão que junta os representantes dos viticultores e do comércio, tornou pública esta semana uma declaração a exigir uma reunião urgente ao Governo e medidas para enfrentar “uma crise económica de dimensões sem precedentes” na região. A declaração é assinada pelas duas profissões, numa comunhão pouco habitual e que deixa de lado o presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, por inerência presidente também daquele conselho.

