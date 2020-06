São Rafael Villas: foi você que pediu uma piscina só para si?

Chegamos à villa 503 pela garagem, onde há uma porta directa de acesso à nossa casa. No caminho até às villas superiores do empreendimento turístico São Rafael, na praia com o mesmo nome, no concelho de Albufeira, só nos cruzámos com Ana Isa Figueiredo, assistente de direcção, com quem fazemos o check in e que nos explica tudo o que precisamos de saber para termos uma estadia tranquila. Em tempos de pandemia, eis a grande vantagem de alojamentos desta natureza: é mais fácil limitarmos o contacto com outros hóspedes, o que pode fazer aumentar a nossa sensação de segurança.

De volta à nossa villa, paramos então o carro, subimos um lanço de escadas e damos com a sala e a cozinha, espaçosa e totalmente equipada, como convém a um alojamento que funciona em regime de self catering. Os electrodomésticos estão cá todos, desde o fogão ao forno, passando pela máquina de lavar loiça, o microondas, a máquina de café de filtro, a chaleira eléctrica e a torradeira. A louça, imaculadamente branca, é da Vista Alegre. A sala tem dois enormes sofás virados para a televisão. Neste mesmo piso, há um quarto duplo com casa de banho privativa e uma casa de banho de serviço.

No segundo andar há mais dois quartos, um de casal e um individual, e uma casa de banho comum. A jóia da coroa é, contudo, o terraço com vista para o mar, onde uma cama redonda em verga convida a preguiças várias em dias ou noites amenas.

Foto Quarto das villas superiores DR

São dez as villas superiores do São Rafael, que contam com uma piscina comum. Quis a sorte que sempre que a procurámos estivesse por nossa conta. Nos dias que correm, uma piscina privada é um luxo supremo – e o São Rafael também oferece essa possibilidade a quem optar por ficar alojado numa das oito villas premium que compõem a sua oferta turística. Estavam todas ocupadas quando por lá passámos, pelo que só as pudemos espreitar de fora. Construídas em 2017, têm todas vista para o mar que se desenha lá em baixo.

Foto Piscina comum das villas superiores DR

A praia dos Arrifes fica a uma curta distância a pé, mas, embora seja uma daquelas praias cénicas que ficam lindas no feed do Instagram, não é das melhores para garantir o distanciamento social. Ao lado está a de São Rafael, que é maior e onde funciona o restaurante homónimo, que escolhemos para almoçar num dia de sol forte e vento a condizer. Preferimos, por isso, uma mesa no interior, embora colada à janela para vermos bem o mar, que daqui a pouco nos chega ao prato, sob a forma de umas fresquíssimas e gulosas amêijoas à Bulhão Pato (20€). Ainda pedimos uma dose de calamares (8,50€) e uma espetada de polvo (25€), que acompanha com uma vistosa salada e batata a murro, mas a memória das amêijoas é a que mais se impõe. Para restaurante de praia, este está muitíssimo bem.

Ao jantar, optamos pelo recato da nossa villa. Abastecemo-nos num supermercado próximo, abrimos uma garrafa de vinho e ficamos pelo terraço até o vento tornar o recolher obrigatório. Quando nos deitamos, ainda demoramos um pouco a adormecer porque temos visitas: uma gaivota pousou mesmo do lado de lá da janela.

A Fugas esteve alojada a convite do São Rafael Villas, Apartments & Guest House

São Rafael Villas, Apartments & Guest House Estrada do Aldeamento São Rafael, Lote 26

8200-613 Albufeira

Tel.: 961 686 120

Site

Preços: o complexo dispõe de quatro tipos de alojamento: as villas premium, as villas superiores, os apartamentos e os quartos na guest house. Os preços são os seguintes: Villas Premium – variam entre 100€/190€ por noite consoante a tipologia (estúdios ou dois quartos) na época baixa e 310€/530€ por noite na época alta. Villas Superiores – variam entre 165€/195€ por noite consoante a tipologia (cinco ou seis pessoas) na época baixa e 430€/470€ por noite na época alta. Apartamentos – variam entre 70€/115€ por noite consoante a tipologia na época baixa e 210€/270€ por noite na época alta. Quartos – variam entre 70€/95€ por noite consoante a tipologia na época mais baixa e 160€/200€ por noite na época alta – com pequeno-almoço incluído.