O Grande Real Santa Eulália reabre portas com packs especiais para famílias

O Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, em Albufeira, reabre portas com o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal dia 1 de Julho, proporcionando acesso exclusivo à praia de Santa Eulália, passeios à beira-mar e refeições prontas entregues à porta dos quartos.

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e das autoridades nacionais, “o hotel implementou novos procedimentos para a prevenção da propagação do vírus”, refere em comunicado. Após cada estadia, os quartos serão higienizados e permanecerão vazios 24h e as áreas públicas serão limpas seis vezes ao dia ou de hora em hora no caso de elevadores e casas de banho. Nos restaurantes, cumprir-se-á o distanciamento de dois metros entre as mesas. Já nas piscinas exteriores foi estipulado um número máximo de pessoas e o mesmo se verifica na praia, estabelecendo-se uma distância de três metros entre pessoas e um número máximo de cinco por guarda-sol. O hotel dispõe ainda de equipas “prontas para prestar assistência 24h por dia ”.

Com a proximidade do mar, o Grande Real Santa Eulália disponibiliza ofertas para toda a família, como três ou cinco noites em apartamentos. Até dia 30 de Setembro, o hotel apresenta o pack que inclui três noites de alojamento em T1, pequeno-almoço no primeiro dia com cabaz continental, estacionamento e wifi. Este pack terá o custo de 420€ em Julho, 465€ em Agosto e 290€ em Setembro. As crianças são gratuitas até aos 12 anos, até à capacidade máxima de cada tipologia de alojamento. A opção de cinco noites inclui ainda um “REAL” cabaz para duas refeições de dois adultos e duas crianças, e tem um custo de 685€ em Julho, 760€ em Agosto e 480€ em Setembro.

Cada cabaz de pequeno-almoço contém um cesto com dois tipos de pão, croissants e pastelaria em miniatura; queijo, fiambre, manteigas e compotas; fruta laminada, sumo de laranja, leite, café e chá, para dois adultos e duas crianças. Cada “REAL” cabaz contém ingredientes e receitas correspondentes a duas refeições para dois adultos e duas crianças, à escolha entre salmão & frango, lombinhos de porco & risotto de cogumelos, filetes de pescada & almôndegas ou robalo & peru. É ainda possível adquirir um cabaz de pequeno-almoço avulso por 18€ e um cabaz de duas refeições desde 24€.

Para além destas hipóteses, o hotel dispõe ainda de um restaurante, o Atlântico Restaurante-Bar, onde, segundo o mesmo comunicado, foi implementado um sistema de turnos, com marcação prévia. Está ainda disponível o serviço de take-away com entrega no apartamento.

