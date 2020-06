Efacec recebe cerca de uma dezena de propostas de compra da participação de Isabel dos Santos

Há cerca de uma dezena de interessados na compra da Efacec, que formalizaram esse interesse através da entrega de propostas não vinculativas, anunciou esta sexta-feira a empresa. Entre os interessados na compra da participação maioritária (71,3 %) de Isabel de Santos estão grupos industriais e fundos de investimento, nacionais e internacionais, adianta a administração da empresa em comunicado.

A partir de agora, e terminado que está o processo de entrega das propostas, “segue-se o processo de diálogo necessário entre todos os stakeholders relevantes para a prossecução do processo de alteração accionista”, decorrente da saída da empresária, constituída arguida no âmbito de processos judiciais em Angola, e do Luanda Leaks.

Apesar das propostas apresentadas terem ficado abaixo das manifestações de interesse demonstradas nos últimos meses, que, segundo o presidente da empresa, ascendiam a cerca de 30, “o conjunto de propostas recepcionadas evidencia o valor económico e estratégico reconhecido à Efacec no panorama nacional e internacional, nos sectores da energia, mobilidade e ambiente”, refere o comunicado.

As propostas não vinculativas (non-binding) foram entregues à Stormharbour, SL, entidade responsável por assessorar o processo de alteração da estrutura accionista da Efacec Power Solutions.

A Efacec está a cerca de seis meses “pendurada” pelo processo de venda, e sem financiamento bancário, porque os bancos credores da empresa e de Isabel dos Santos não libertam novos empréstimos enquanto a situação accionista não ficar esclarecida.

Obrigacionistas chamados a decidir

As dificuldades de tesouraria da Efacec, que a obrigaram a colocar boa parte dos trabalhadores em regime de layoff, que acaba de ser prolongado por mais um mês, já levaram o presidente do conselho de administração, Ângelo Ramalho, a admitir que “a continuidade da empresa poderá estar em causa”. O gestor acusa vários bancos, onde se inclui a Caixa Geral de Depósitos, de estarem a “asfixiar” a empresa, que tem cerca de 2500 trabalhados e com forte presença internacional.

Desde o início do ano que o Governo, e particularmente o Ministério da Economia, tem estado a acompanhar a situação da empresa, afirmando que a empresa é importante para o país, mas o certo é que o processo se tem arrastado, e ainda serão necessários vários meses para estar concluído.

Para além da negociação a fazer com os interessados que avançaram com propostas de compra, também é necessários um acordo dos obrigacionistas. A assembleia-geral de obrigacionistas já está marcada para 20 de Julho e vai decidir se aceitam a alteração accionista na empresa, ou seja, uma venda provisória da participação de Isabel dos Santos a veículo a criar pelos bancos e posterior alienação a investidor final. Se os obrigacionistas não aceitarem essa alteração, e a realizar-se a venda das acções, o empréstimo de 58 milhões de euros terá de ser imediatamente pago pela empresa, conforme previsto nas cláusulas da emissão, encargo que esta não está em condições de suportar.

No entanto, os obrigacionistas estão entre “a espada e a parede”, já que a não aceitarem a mudança accionista a situação da empresa pode agravar-se e pôr em perigo o pagamento do empréstimos na data prevista, ou seja, dentro de quatro anos.