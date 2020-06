Apoio aos pais já abrangeu 194 mil trabalhadores desde Março

A Segurança Social pagou apoios excepcionais a 95 mil trabalhadores que tiveram de ficar ou continuar em casa em Maio para acompanhar os filhos por causa da suspensão das aulas presenciais do ensino básico. No entanto, ao todo, o número de trabalhadores abrangidos ao longo dos meses de Março, Abril e Maio é de 193,6 mil, mostram os dados mais recentes compilados pelo gabinete de estratégia e planeamento do Ministério do Trabalho, actualizados na última terça-feira.

Continuar a ler