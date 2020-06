Sporting continua ao ritmo de Jovane Cabral

Jovane Cabral tem sido o principal fornecedor de momentos espectaculares no Sporting pós-confinamento e, nesta sexta-feira, voltou a ter um desses momentos. O extremo cabo-verdiano só precisou de 45 minutos para ser decisivo no triunfo dos “leões” por 1-3 sobre o Beleneneses SAD, em jogo a contar para a 28.ª jornada da I Liga realizado na Cidade do Futebol, marcando dois golos, um deles num pontapé acrobático.

Mas antes do minuto Jovane acontecer, foi a formação orientada por Petit a colocar-se em vantagem. Logo aos 9’, após uma falha na saída para o ataque do jovem Eduardo Quaresma, Varela ficou com a bola e fez o cruzamento para Licá fazer o 1-0, o seu sétimo golo da temporada.

Os homens de Rúben Amorim tiveram alguma dificuldade em ultrapassar a pressão alta dos “azuis” e só de bola parada é que chegaram ao empate aos 22’. Do lado direito do ataque, Plata marcou o canto e Coates, de cabeça, fez o 1-1, num lance em que o guardião Koffi teve uma saída desastrada.

A reviravolta acontece aos 36’ e foi aqui que Jovane protagonizou mais um grande momento. Ristovski ganhou espaço para o cruzamento e Jovane, num remate à meia volta totalmente no ar, fez o 1-2.

Mesmo a fechar a primeira parte, o Sporting voltou a marcar. Ruben Lima fez falta sobre Sporar na área dos “azuis” e Jovane, à segunda tentativa, marcou o seu segundo do jogo - no primeiro remate, Koffi defendeu, mas o árbitro Hélder Malheiro mandou repetir porque o guardião burquinês deu um passe em frente antes do pontapé de Jovane.

O extremo “leonino” já não voltaria para a segunda parte, por problemas num dos joelhos, mas já tinha feito o seu trabalho, marcando pelo terceiro jogo consecutivo. Com este triunfo, o Sporting voltou a isolar-se no terceiro lugar, com 52 pontos, mais dois que o Sp. Braga (50). Já a equipa de Petit ficou no 14.º lugar, com 30 pontos, seis acima da linha de água.