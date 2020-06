Mirpuri Foundation Sailing Trophy arranca sábado de Cascais

O objectivo, segundo a organização, é tornar a prova num dos “principais eventos de vela no mundo” e, na primeira edição, está garantida uma frota de mais de 70 barcos, dividida em três classes, da qual fará parte o “Racing For The Planet”, o Volvo Ocean 65 que competirá na próxima edição da The Ocean Race. Organizada pela Mirpuri Foundation e pelo Clube Naval de Cascais, a Mirpuri Foundation Sailing Trophy contará com duas regatas costeiras: Cascais – Sesimbra, no sábado, e Sesimbra – Cascais, no domingo.

A largada de Cascais está marcada para as 11h deste sábado e, com previsões de vento de Norte de 10 a 17 nós, estão reunidas as condições para que a ligação até Sesimbra proporcione um bom espectáculo de vela.

Com cerca de 70 veleiros inscritos na prova - todos os intervenientes na regata foram submetidos ao teste da covid-19 - e um prize money partilhado de 30 mil euros, a primeira edição da Mirpuri Foundation Sailing Trophy terá como atractivo a presença na classe NHC de dois VOR65: o “Racing For The Planet”, da Fundação Mirpuri, e o Sisi – The Austrian Race Project.

A bordo do Racing For The Planet, que irá competir na próxima The Ocean Race, vão estar, para além do skipper francês Yoann Richomme, três velejadores que competiram na última edição da Volvo Ocean Race: os portugueses Bernardo Freitas e Frederico Pinheiro de Melo, e Charles Caudrelier, o francês que liderou o barco da Dongfeng que há dois anos venceu a 13.ª edição daquela que é considerada a mais longa e difícil prova de circum-navegação de vela por equipas.