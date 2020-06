Liverpool esquece pandemia para festejar título, 30 anos depois

Pouco mais de uma semana após várias instituições internacionais terem criticado os adeptos do Nápoles por festejarem sem respeitarem distâncias de segurança, os adeptos do Liverpool elevaram as celebrações a outro nível. Esta quinta-feira, os reds conquistaram o título pela primeira vez em três décadas e as ruas pintaram-se de vermelho.

Tal como em Itália, as pessoas com máscaras ou viseiras eram uma minoria. Os muitos abraços, saltos e euforia despejados após 30 anos de frustração e desilusão estilhaçaram o distanciamento social pedido pelas autoridades de saúde pública. Em Liverpool, não seria uma pandemia que iria interromper as celebrações.

Os adeptos começaram a juntar-se logo após o apito final do jogo entre Manchester City e o Chelsea. Os "citizens" foram derrotados pelos "blues" por 2-1 e entregaram ao Liverpool as chaves do título, numa época em que os pupilos de Jürgen Klopp dominaram a Premier League por completo. As muitas tochas e potes de fumo deflagrados ajudaram a pintar a cidade com as cores do clube, com os cânticos a prolongarem-se durante horas.

Euforias à parte, os adeptos dos "reds" não esqueceram os que não conseguiram partilhar da mesma alegria. Ao longo da noite, multiplicaram-se as visitas ao local que homenageia os 96 adeptos que morreram na tragédia de Hillsborough em 1989.

A festa do título será levada ao estádio do rival, o Manchester City, com quem o Liverpool tem encontro marcado na próxima quinta-feira.