Sporting continua ao ritmo de Jovane Cabral

Há poucos dias, um basquetebolista chamado Vince Carter anunciou sua retirada após 22 anos na NBA. Ficou conhecido por ser um especialista em afundanços, o que lhe valeu a alcunha “metade homem, metade espectacular”. Nestas últimas semanas, há alguém no futebol português que está a merecer essa alcunha. Chama-se Jovane Cabral e está a ser o grande fornecedor de momentos espectaculares do jovem Sporting que Rúben Amorim está a construir. Nesta sexta-feira, teve mais um desses momentos e foi decisivo no triunfo “leonino” por 1-3 na Cidade do Futebol sobre o Belenenses SAD no jogo que fechou a 28.ª jornada da I Liga.

Jovane tem tido o papel principal neste Sporting, que está a ser a melhor equipa no pós-confinamento — três vitórias e um empate — e que voltou a isolar-se no terceiro lugar, de novo com mais dois pontos que o Sp. Braga. Com os dois golos que marcou nesta sexta-feira, elevou a sua conta da época para cinco. Mas antes de Jovane assumir o protagonismo, a juventude leonina de Amorim passou um mau bocado perante um adversário feito à imagem do seu treinador.

Se o Sporting entrou em campo com 11 Mathieus para homenagear o central francês que se retirou dois dias antes, os “azuis” pareciam estar a jogar com 11 Petits.

A estratégia dos “azuis” era simples. Atrapalhar a construção “leonina” logo no seu início e esperar que a inexperiência de alguns dos seus jogadores fizesse o resto. Foi o que aconteceu logo aos 9’. Eduardo Quaresma perdeu a bola para Varela. O homem do Belelenenses SAD imediatamente fez o cruzamento para a área e Licá surgiu oportuno nas Costas de Coates para fazer o 1-0.

O golo belenense era uma consequência natural do jogo. E o Sporting não se conseguia soltar no meio de tantas camisolas azuis. Só de bola parada é que conseguiu chegar ao empate aos 22’. Plata bateu o canto e Coates cabeceou para o fundo da baliza, num lance em que o guarda-redes Koffi teve muitas culpas.

Lentamente, o Sporting foi desconfinando no jogo e, aos 36’, chegou à vantagem, graças ao seu “metade homem, metade espectacular”. Numa jogada de envolvimento pela direita entre Plata e Ristovski, é o macedónio que faz o cruzamento para a acrobacia de Jovane, um pontapé à meia-volta totalmente no ar que toda a gente à sua volta ficou a ver transformar-se no 1-2.

Quase a fechar a primeira parte, Sporar sofreu um toque na área de Rúben Lima e Hélder Malheiro assinalou penálti. Jovane avançou, rematou, mas Koffi adivinhou o lado e defendeu. Só que o burquinês tinha dado um passo em frente e o árbitro mandou repetir. À segunda, Jovane fez o 1-3, o jogo foi para o intervalo e o cabo-verdiano já não voltou para a segunda parte, com aparentes dificuldades físicas.

Entrou para o seu lugar Francisco Geraldes, que tinha dito a meio da semana já não ter grandes ambições. Mas terá feito os melhores 45 minutos na equipa principal do Sporting e, no meio de tanta juventude, talvez o seu papel agora seja ser uma voz da experiência.