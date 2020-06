Estreia do novo filme de Christopher Nolan volta a ser adiada

O novo filme do realizador Christopher Nolan, Tenet, voltou a ter a sua estreia adiada, desta feita para 12 de Agosto, anunciou a Warner Bros (WB).

“Optámos por estrear Tenet a meio da semana [uma quarta-feira] para permitir às audiências descobrir o filme a seu próprio tempo”, afirmou um porta-voz da empresa, realçando que a WB pretende que o lançamento se distribua ao longo do tempo, “muito além da norma”.

Tenet, cuja estreia mundial esteve inicialmente anunciada para 17 de Julho e depois adiada para o dia 31 desse mês, tem sido apontado como uma das grandes apostas das salas de cinema para atrair público, depois de meses encerradas devido à pandemia de covid-19 e num momento em que reabrem com lotação limitada e com as necessárias medidas de prevenção de contágio do novo coronavírus.

A Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP) deu-o como exemplo de um dos filmes que poderiam ajudar à reabertura e cativar o público.

Segundo a Associated Press, também a reposição em sala de A Origem, de Nolan, foi adiada para 31 de Julho. Em Portugal, A Origem tinha regresso às salas previsto para 16 de Julho, quando a estreia de Tenet ainda estava marcada para o final desse mês. Segundo um comunicado da NOS enviado no começo da semana, antes da notícia do mais recente adiamento, também no próximo mês voltarão aos cinemas Dunkirk e Interstellar, do mesmo realizador.

Apesar do novo adiamento de Tenet, vários outros estúdios mantêm as estreias para Julho, com destaque para Mulan, da Disney.

O primeiro trailer do novo filme de Christopher Nolan, protagonizado por John David Washington e Robert Pattinson, foi revelado em Dezembro passado, meses antes de toda a indústria cinematográfica ser afectada pela covid-19.