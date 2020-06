Albano é Menelau e espalha a dúvida nas redes sociais

“Não quero a guerra, não quero partir com as naus, atravessar mares, invadir costas, pilhar aldeias, ver intestinos alheios em nossas lanças. Quero o teu amor, o teu cheiro, as tuas lágrimas na hora do desejo, Helena.” Menelau está nos seus aposentos, febril de desejo por Helena de Troia, a mulher mais bela da Grécia, e sabe que desafia os deuses ao não sair de espada em punho, combatendo em seu nome e aceitando o seu humano destino. “Esta demanda não é dos deuses, é da dúvida”, suspira num tom de sofrido e delirante. E dirá, pouco depois, que “esta dor, esta dúvida é um túmulo”.

