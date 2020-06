Paulo Scott: um Brasil “sob o guarda-chuva da raiva”

Federico e Lourenço partilham a mesma cidade, o mesmo bairro, a mesma família; são irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai, mas não têm a mesma cor de pele. Federico é claro, Lourenço, o mais novo, é negro retinto. Essa diferença de pele entre ambos vai determinar experiências de vida distintas e perspectivas diferentes dentro da tumultuosa narrativa da identidade que atravessa a história do Brasil, aqui apresentado como “país-cilada”, país sonâmbulo. São os protagonistas de Marrom e Amarelo, do escritor Paulo Scott, o seu segundo romance a chegar a em Portugal.

Continuar a ler