Chullage: “Esta transformação vai trazer uma mudança de pele”

Músico fundamental do hip hop português, com uma carreira de mais de duas décadas, Nuno Santos, ou seja, o rapper que assina Chullage, destaca-se pela verve com que encadeia versos de questionamento das desigualdades sociais, de denúncia do flagelo do racismo ou de narrativa de comunidade, sempre em busca de um despertar de consciências. Assim o ouvimos nos álbuns Rapresálias (2001), Rapensar (2004) e Rapressão (2012).

