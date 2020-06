Regresso às aulas: Sinape sugere 14 alunos por sala e desdobramento das turmas por turnos

O próximo ano lectivo deverá arrancar entre os dias 14 e 17 de Setembro. Quanto ao resto, pouco se sabe por enquanto. Esta quinta-feira, a secretária de Estado da Educação, Susana Amador, e o secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, reúnem-se com os sindicatos, numa ronda que se alargará na sexta-feira às confederações de pais e aos representantes dos directores das escolas. A ideia é acertar agulhas e dissipar incertezas quanto às condições em que se fará o regresso à escola. Mas, numa altura em que a evolução da pandemia é ainda imprevisível, o Sindicato Nacional dos Profissionais de Educação (Sinape) já divulgou as suas propostas para o regresso às aulas, que, segundo este sindicato afecto à UGT, devem ser “de cariz essencialmente presencial”.

Mas, para garantir que a escola é um espaço seguro, o Sinape sugere que a norma a seguir deverá ser de 14 alunos por sala, com horários e intervalos desencontrados para evitar aglomerações nos recreios e espaços comuns das escolas. Além da garantia de “controlo sanitário à entrada da escola e pavilhões”, e do acompanhamento pelos delegados de saúde pública de toda a actividade escolar, o Sinape sugere a contratação de mais assistentes operacionais, com a alteração dos actuais rácios. E, admitindo que é impossível garantir o distanciamento social sem duplicar o número de salas e de professores, o que implicaria um reforço de verbas que não está previsto no Orçamento Rectificativo, este sindicato admite uma solução provisória que passaria por desdobrar as turmas em turnos – diários ou semanais -, o que implicará uma reformulação dos currículos “e um reforço da avaliação contínua, utilizando-se os meios tecnológicos e a capacidade dos ATL.

Na tarde desta quinta-feira, será a vez de a Fenprof reunir-se com os representantes do Ministério da Educação. Na passada terça-feira, no lançamento do programa nacional de remoção do amianto nas escolas, em Odivelas, o ministro Tiago Brandão Rodrigues adiantou que as primeiras cinco semanas serão dedicadas à recuperação das aprendizagens e prometeu reforçar as tutorias para apoiar os alunos que revelem mais dificuldades. “Já muitos alunos do segundo e terceiro ciclos usufruem [do regime de tutorias], mas vamos alargar esse universo para chegar a mais alunos”, afirmou então. Na mesma altura, o primeiro-ministro, António Costa, confirmou que a preferência recairá no ensino presencial mas garantiu que a tutela está preparada para “jogar em todas as condições”, isto é, para arrancar o próximo ano lectivo com aulas dentro das escolas, fora ou combinando o ensino presencial e à distância, se a saúde pública assim o ditar.