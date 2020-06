Covid-19. Mais seis mortes e 311 infecções. Novos casos acima dos recuperados há quatro dias

Portugal regista mais seis mortes por covid-19, um aumento de 0,39%, e 311 novos casos confirmados, uma subida de 0,78%. Desde o início do surto, já foram identificadas no país 40.415 infecções e morreram 1549 pessoas.

Os dados do relatório de situação desta quinta-feira, divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), dão conta de 240 novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, cerca de 77% das infecções detectadas nas últimas 24 horas.

Foram dadas como recuperadas mais 299 pessoas, subindo assim para 26.382 o número total de recuperações. Subtraído o número de mortes e de pessoas recuperadas, há nesta altura 12.484 casos activos em Portugal, mais seis que na quarta-feira. É o quarto dia consecutivo em que há mais novos casos diários do que recuperados.

O boletim indica ainda que há 436 pessoas internadas (mais sete que no dia anterior), das quais 73 estão nos cuidados intensivos (menos seis do que na quarta-feira, a maior descida desde 2 de Junho).

A taxa de letalidade global da doença é de 3,8% e sobe para 16,6% acima dos 70 anos, a faixa etária que concentra cerca de 86% das mortes registadas. Nas últimas 24 horas, cinco dos seis mortos foram neste intervalo, sendo a outra morte um homem entre os 60 e os 69 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, que na quarta-feira ultrapassou a região Norte no número total de casos confirmados desde o início do surto, soma um total de 17.767 casos e 453 mortes, com a confirmação nas últimas 24 horas de 240 infecções e quatro óbitos. A região Norte contabiliza 17.372 casos e 815 mortes, com mais 33 casos e uma vítima mortal nas últimas 24 horas.

Foram ainda identificados 22 novas infecções no Algarve, 13 no Centro e três casos no Alentejo, que somou esta quinta-feira a terceira morte na região, um dos idosos infectados no lar de Reguengos de Monsaraz, em Évora.

Os Açores e a Madeira não registaram nenhuma nova infecção.

Lisboa continua a ser o concelho em que foi identificado o maior número de casos desde Março, com 3277. Nas últimas 24 horas, foram aí detectados 39 novos casos. O concelho com maior número de novos casos é o de Sintra, com mais 55 que o registo do dia anterior, para um total de 2425 infecções.

Amadora (35 novos casos), Odivelas (22 novos casos), Vila Franca de Xira (20 novos casos), Cascais (17 novos casos), Loures (13 novos casos) e Seixal (12 novos casos) foram os restantes concelhos com maior número de novas infecções. Todos menos este último são concelhos com freguesias que vão continuar em situação de calamidade.

Na quarta-feira, Portugal tinha registado mais três mortes por covid-19, 367 novos casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 e 254 recuperados, para um total de 1543 óbitos e 26.382 recuperações em 40.104 casos desde o início do surto, contabilizando ainda 12.478 casos activos.