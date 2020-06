Um país pouco exigente e viciado em facilidades

Há três versos de Leonard Cohen que não me saem da cabeça há meses: “I’m good at love/ I’m good at hate/ It’s in between I freeze”. A tradução em português soa mal: “Sou bom a amar/ Sou bom a odiar/ É no meio que paraliso”, ou “bloqueio”, ou “congelo”, ou “estanco”, ou “entorpeço” – nada disto funciona, porque se perde a sonoridade do último verso e há sempre sílabas a mais. Mas este texto não é sobre poesia – é sobre Portugal.

