PSD pede reformas na justiça, ministra diz que redução de pendências é a sua marca

O caso Lopes da Mota, a manipulação na distribuição de processos no tribunal da Relação e a gestão dos tribunais perante a pandemia dominaram as interpelações do PSD à ministra da Justiça, dois dias depois de as mesmas perguntas terem sido colocadas à mesma governante durante uma audição em comissão parlamentar. Mais de três horas depois Francisca Van Dunem concluiu: “Este debate foi um deserto de ideias”. No final, a ministra admitiu ainda que a pressão nos tribunais vai sentir-se mais no final do ano.

