Partidos ignoram Costa e pedem despesa Suplementar ao Orçamento

Dos critérios mais apertados de financiamento da TAP, à proibição de distribuição de dividendos em caso de recurso ao layoff, passando por mais investimento na Saúde e pela renegociação do Novo Banco, são várias as propostas de alteração entregues pelos partidos. As alterações trazem poucas novidades e repetem-se entre as bancadas da esquerda e da direita, mas há uma insistência transversal que se destaca: o acesso dos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas ao regime excepcional, que esta terça-feira foi vetado pelo Presidente da República. Ao mesmo tempo, as propostas ignoram o apelo do primeiro-ministro e acrescentam mais despesa à proposta original, aprovada apenas com o voto a favor do PS.

