Parlamento congela projecto do PAN para travar ida de Centeno para o BdP

O Banco Central Europeu (BCE) pediu a Parlamento quatro semanas adicionais para emitir o parecer sobre o projecto de lei do PAN que altera as regras de nomeação do governador do Banco de Portugal (BdP). O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, aceitou o pedido e congelou o processo legislativo em curso até à chegada da posição de Frankfurt.

