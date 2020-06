Governo admite repor dever de recolhimento obrigatório em 19 freguesias

O Governo admite vir a repor o dever cívico de recolhimento domiciliário nas 19 freguesias que permanecerão em situação de calamidade, no Conselho de Ministros de hoje, soube o PÚBLICO. A prioridade é reforçar os meios de vigilância sobre as pessoas contaminadas com o vírus SARS-Cov-2, de modo a quebrar cadeias de transmissão e evitar o crescimento de novas contaminações de covid-19, por transmissão na comunidade. Para atingir esse objectivo, o Conselho de Ministros aprovará esta quinta-feira legislação específica que permitirá agir em três níveis: o da proximidade residencial em 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa (AML), o de toda a AML e de todo o território nacional.

