Comunidade Israelita admite “novos e melhores” procedimentos para os descendentes de sefarditas

“Não nos opomos a que o sistema seja melhorado, mas não concordamos com alterações à lei” da nacionalidade no que se refere à concessão de nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, declarou ao PÚBLICO, José Ruah, tesoureiro e responsável por este assunto na direcção da Comunidade Israelita de Lisboa, que esta quinta-feira será ouvido pela comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, acompanhado do presidente da organização, José Oulman Carp.

Continuar a ler