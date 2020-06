Pedrógão Grande

Julgo que todos se lembram da fotografia da estrada nacional 236 juncada de carros queimados e ladeada de troncos de pinheiro queimados mesmo até à borda da estrada. Claro que se se tivesse respeitado a faixa de 10m sem árvores e com o terreno limpo para cada lado da estrada como manda a lei, a tragédia de Pedrógão não teria acontecido ou pelo menos teria tido proporções muito menores.

No aniversário de Pedrógão podemos assinalar que nada foi feito para obrigar os proprietários a cumprir a lei, e portanto novos Pedrógãos estão sempre à espreita. E não se fez nada por causa de uma coisa chamada Direito à Propriedade, que de facto existe mas que não deve isentar os proprietários de cumprirem as obrigações para com a comunidade.

Dou o exemplo da minha situação. Tenho uma moradia no concelho de Ourém e na escritura do terreno constam os meus confinantes. Um deles tem um floresta quase virgem de pinheiros, alguns dos quais com inclinação excessiva para a minha propriedade. Claro que essa floresta de pinheiros está a menos de 50m da minha moradia, pelo que está em transgressão à lei.

Pelo que indaguei na vizinhança a pessoa que figura como confinante na escritura já morreu, pelo que o terreno pertencerá aos herdeiros. Procurei saber na junta de freguesia quem eram os novos proprietários. Disseram que não era com eles. A câmara municipal indicou-me que fosse ao Registo Predial e este último indicou-me que fosse às Finanças, que também não sabiam de nada. Se o Estado não expropria proprietários que transgridem as leis que velam pela propriedade e pela vida dos outros, para depois fazer uma gestão correcta desses terrenos, então teremos sempre Pedrógãos.

Victor Macieira, Ourém

Sistema Bancário

A Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) apresentou um prejuízo de 408 milhões de euros em 2019. Na ausência de um bónus fiscal concedido pelo governo, a AMMG poderia encontrar se numa situação bastante delicada, com os capitais próprios negativos. Se a estes resultados, acrescentarmos os problemas criados pela pandemia da covid-19, em 2020, muito provavelmente chegaremos à conclusão de que será necessária uma injecção de capital, que terá de sair directa ou indirectamente do Estado. Quanto aos restantes bancos, a situação ainda não é clara, embora pareça existir a possibilidade de ter de recorrer a capitais públicos para manter os rácios de capitais. Neste contexto, seria importante o governo procurar, junto de Bruxelas, criar um fundo de apoio ao sistema bancário, de forma a salvaguardar as contas públicas e a evitar problemas de maior, no sistema financeiro.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim