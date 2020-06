Trump dá ajuda de 1,4 mil milhões de dólares a pessoas mortas

A Administração Trump entregou mais de um milhão de cheques do pacote de ajuda financeira por causa da pandemia de covid-19, no total de 1,4 mil milhões de dólares, a pessoas que já estão mortas.

O pacote no valor de 270 mil milhões de dólares destinados às famílias norte-americanas foi elaborado à pressa e parte dele acabou nos bolsos errados. Em Março, recorde-se, o Congresso aprovou um pacote de apoio à economia no valor de 2,6 biliões de dólares.

Na origem do problema estará um erro no tratamento dos dados, diz o New York Times. Habitualmente, as Finanças utilizam os dados da Segurança Social para evitar pagamentos errados, mas tal não aconteceu nas primeiras três parcelas dos estímulos financeiros às famílias.

Agora, as Finanças terão de notificar os casos em que o dinheiro foi entregue indevidamente, apesar de ainda não ter sido explicado como o dinheiro será recuperado. Em Abril, o secretário do Tesouro da Administração Trump, Steven Mnuchin, disse que os herdeiros que recebam dinheiro indevidamente devem devolvê-lo.

Horas antes de se saber deste caro erro, foi notícia a demissão de Tomas Philipson, secretário interino do Conselho de Assessores Económicos - apenas dois dias após a saída de Kevin Hassett da direcção deste órgão com funções de aconselhamento do Presidente dos Estados Unidos.

Philipson sairá no final de Junho. A saída destes dois conselheiros acontece quando os EUA vivem uma crise económica causada pela pandemia de covid-19. O aumento de casos nos estados do sul e do oeste pode aprofundar ainda mais a recessão.

Philipson estava há três anos neste conselho consultivo, mas não tinha um papel tão importante como Hassett que, segundo a imprensa norte-americana, era visto como uma figura central no plano de recuperação económica.

No entanto, Philipson, era um acérrimo apoiante do Presidente norte-americano, defendendo-o publicamente em várias ocasiões, inclusive com ataques nas redes sociais contra antigos conselheiros de Barack Obama ou ao colunista Paul Krugman, vencedor do Prémio Nobel da Economia em 2008.