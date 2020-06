Mineiro na Tanzânia encontra duas rochas e fica milionário do dia para a noite

Reuters/Tanzania Ministry of Minerals

Saniniu Laizer, um mineiro na Tanzânia, na costa leste de África, tornou-se milionário esta quinta-feira de um momento para o outro quando encontrou duas rochas de 15 quilos no total, que lhe garantiram uma fortuna de 7.74 mil milhões de xelins tanzanianos (equivalente a quase três milhões de euros).

As duas rochas correspondem às maiores pedras de tanzanite, uma rara pedra preciosa que existe apenas naquele país, alguma vez encontradas. As pedras que Laizer encontrou, na semana passada, são do tamanho dos seus antebraços – uma pesa 9,27 quilos e a outra 5,1 quilos (até agora, a maior pedra encontrada pesava pouco mais de três quilos).

O mineiro e novo multimilionário não perdeu planos para gastar a fortuna. À BBC, Laizer confessou que, em primeiro lugar, está a numerosa família. “Vai haver uma grande festa amanhã”, disse. Saniniu Laizer tem 52 anos, quatro mulheres, mais de 30 filhos e disse que uma das suas vacas serviria de refeição para a festa.

Mas o novo-rico não quer investir apenas na família e prometeu que a sua comunidade também seria apoiada. “Quero construir um centro comercial e uma escola. Quero construir uma escola perto da minha casa. Há tantas pessoas pobres por aqui que não conseguem levar os seus filhos à escola. Não sou formado, mas gosto das coisas geridas de uma forma profissional, portanto quero que os meus filhos tratem da gestão”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Presidente do país, John Magufuli, ligou a Laizer para o congratular e o mineiro foi apresentado com um cheque em televisão nacional, algo que não lhe fez confusão nem o deixou preocupado. “Há segurança que chegue por aqui. Não vai haver problemas, posso andar à noite sem quaisquer problemas”, disse o mineiro, que adiantou que não vai mudar o seu estilo de vida e vai continuar a cuidar do seu gado, composto por duas mil vacas

A tanzanite é tão rara que o Governo do Presidente Magufuli mandou o exército criar uma barreira de 24 quilómetros para proteger a única mina conhecida, na região de Manyara, de ser roubada e de ser minada ilegalmente. Desde que o muro foi construído, o lucro cresceu e a descoberta de Laizer foi aproveitada pelo Presidente para mostrar que há riqueza no país.

“Isto é benéfico para os mineiros de pequena escala e prova que a Tanzânia é rica”, disse Magufuli à BBC.