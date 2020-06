Nos bairros de Loures, são eles que perseguem a doença

À porta do Centro Cultural de Sacavém, em Loures, monta-se uma espécie de sala de equipamento de campanha. Bata, touca, máscara, viseira, protecções para o calçado, um par de luvas e mais outro para prender as mangas da bata. “É melhor pecar por excesso de equipamento”, diz a enfermeira Sílvia. Ali, não arrisca um segundo porque o seu trabalho implica que contacte com muitos doentes, aos quais não quer transmitir nada.

