Transportes da Grande Lisboa passam a funcionar a 90% a partir de Julho

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) decidiu que a partir de 1 de Julho a oferta dos transportes públicos rodoviários deve corresponder a 90% do serviço existente antes da pandemia. Já a partir desta sexta-feira serão feitos novos reforços em determinadas carreiras, consoante a disponibilidade dos operadores.

A decisão foi tomada na reunião desta quinta-feira do conselho metropolitano, em que também foi definido que os 18 municípios da AML vão suportar o encargo resultante deste reforço, calculado em 10 milhões de euros por mês, esperando que o Orçamento Suplementar traga mais dinheiro para os transportes.

“O Orçamento do Estado ainda não está fechado, mas esperamos que possa haver algum reforço da verba”, disse Carlos Humberto de Carvalho, primeiro-secretário da AML, aos jornalistas. A área metropolitana tem capacidade para investir os 10 milhões adicionais até ao fim do ano, que se somam aos cerca de 10 milhões que já transferia para os operadores.

Carlos Humberto diz que a decisão de reforçar os transportes foi tomada com a concordância do Governo e da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop), cujo presidente já tinha dito ao PÚBLICO que o reforço da oferta seria “significativo”.

De acordo com o primeiro-secretário da AML, “mesmo hoje”, com o desconfinamento a fazer-se há mais de um mês, “os operadores estão com uma oferta de 60% e a procura não chega a 40%”, o que justifica que até agora não se tenha feito um reforço mais robusto da oferta. Ainda assim, sublinhou Carlos Humberto, “tem vindo a haver reforços diários de transportes”.