Parque de contentores quase dentro da vila gera revolta no Carregado

Um terreno da periferia da vila do Carregado transformou-se, em poucas semanas, num dos maiores parques de contentores da região de Lisboa. Num espaço de pouco mais de 1 hectare já estão parqueados mais de um milhar de contentores marítimos e a empresa promotora instalou, também, serviços de reparação e manutenção daqueles equipamentos de carga. Mas o parque dista poucas dezenas de metros de uma escola com 900 alunos e de uma urbanização com mais de 5 mil moradores e os autarcas locais não se conformam com a passagem diária de dezenas de camiões carregados de contentores pelo interior da urbanização mais povoada da vila.

