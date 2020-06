Obras pararam no antigo Hospital do Desterro e podem não recomeçar

O grupo empresarial que tem a seu cargo a reabilitação e exploração do antigo Hospital do Desterro, em Lisboa, diz-se forçado a abandonar o projecto porque a Estamo, empresa imobiliária do Estado, se recusou a suspender o pagamento de rendas devido à pandemia de covid-19.

Num comunicado divulgado esta quinta-feira à tarde, o grupo Mainside diz que “enfrenta a inevitabilidade de abandonar a reabilitação do Hospital do Desterro” e responsabiliza a Estamo, empresa proprietária do edifício. O grupo afirma que devido aos “efeitos devastadores da pandemia” e “perante uma crise económica e um futuro complexo e incerto”, “solicitou à Estamo uma suspensão temporária do pagamento da renda mensal do espaço”. A resposta terá sido negativa.

“A entidade pública nega que a pandemia de covid-19 possa ser enquadrada no conceito de alteração anormal das circunstâncias e convida o grupo a rescindir o contrato, abandonando um investimento total estimado em 5 milhões de euros”, pode ler-se.

O PÚBLICO dirigiu perguntas sobre este assunto à Estamo e está a aguardar resposta. Também em resposta ao PÚBLICO, o grupo Mainside diz que “as obras encontram-se em acabamentos gerais” e que a previsão era que o equipamento abrisse “no final deste ano”.

O protocolo com vista à reabilitação do antigo hospital e convento, fechado ao público em 2006, foi assinado entre a Estamo, a Câmara de Lisboa e a Mainside em 2013. O projecto do grupo, que foi responsável pela criação de espaços como a Lx Factory e a Pensão Amor, passava pela transformação do edifício num espaço polivalente com alojamento, zonas para trabalho e eventos culturais, mas tem sido marcado por sucessivos atrasos.

No fim de 2018, pouco tempo depois do recomeço das obras que tinham sido interrompidas anos antes, a Mainside dizia ao PÚBLICO que previa a abertura do edifício no “terceiro trimestre de 2019”.

No comunicado agora divulgado, a empresa responsabiliza também a Estamo pela lenta evolução dos trabalhos e acusa a imobiliária do Estado de “desresponsabilização completa”, ao não procurar “soluções ajustadas aos condicionamentos brutais provocados pela pandemia e por ignorar a necessidade imperativa de desenvolvimento da economia e criação de emprego”.

Apesar de inicialmente se referir à “inevitabilidade” do fim do contrato, o comunicado termina com a garantia de que o grupo Mainside “mantém toda a abertura” para “encontrar uma solução que assegure a viabilização de tão relevante projecto para a cidade de Lisboa.”