Feiras da Ladra, do Relógio e das Galinheiras novamente suspensas

Foram novamente suspensas as feiras da Ladra, do Relógio e das Galinheiras, anunciou esta quinta-feira a Câmara de Lisboa, justificando a decisão com a resolução do Conselho de Ministros que define regras especiais para a Grande Lisboa por causa da covid-19.

As três feiras estiveram suspensas durante quase dois meses, entre Março e Maio, e voltam a fechar ao fim de um mês de desconfinamento. Durante este período, a região de Lisboa e Vale do Tejo foi aquela onde se registou um aumento mais significativo do número de novos casos, o que levou a uma marcha-atrás na reabertura da economia.

Esta semana, o Governo decidiu manter em estado de calamidade apenas uma freguesia do concelho de Lisboa, Santa Clara, onde se situa o bairro das Galinheiras. Na terça-feira a presidente da junta esteve indisponível para falar com os jornalistas, mas na quarta emitiu um comunicado à população onde coloca outras freguesias da cidade em pé de igualdade com Santa Clara.

“Nesta fase, a Área Metropolitana de Lisboa apresenta a maior e mais significativa taxa de incidência, com particular destaque para concelhos que revelam proximidade geográfica – Sintra, Amadora, Loures, Odivelas e a zona noroeste da cidade de Lisboa, nas freguesias de Santa Clara, Lumiar e Marvila, segundo a Direcção-Geral de Saúde”, escreveu Maria da Graça Pinto Ferreira.

O presidente da junta de Marvila, José António Videira, também emitiu um comunicado entretanto, no qual garante que “os casos de pessoas infectadas” na freguesia “estão localizados e circunscritos” e que, por isso, “a freguesia de Marvila não está, actualmente, assinalada como zona especial de intervenção no âmbito do estado de calamidade”. No texto, Videira diz que foi dele a ideia de suspender a Feira do Relógio, que se realiza todos os domingos perto do Bairro dos Lóios.