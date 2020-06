A cidade de outros tempos vai estar exposta para celebrar o aniversário do Centro Português de Fotografia

Esta quinta-feira, dia 25 de Junho, celebra-se o 23º Aniversário do Centro Português de Fotografia (CPF). Para comemorar, abrem-se as portas a uma nova exposição ao público, a primeira após o desconfinamento: “Jogo de Espelhos: a cidade fragmentada e a fotografia fragmento através da C.N.F.”.

A exposição, composta por imagens de autoria diversa da Colecção Nacional de Fotografias, reflecte as tomadas de vista dos fotógrafos sobre os lugares urbanos, esclarecendo a relação estabelecida entre o imaginário dos fotógrafos e as cidades a partir de meados do século XIX. As fotografias em exposição evidenciam que, mesmo antes de o tempo se ter tornado instantâneo pelos meios tecnológicos, por volta de inícios dos anos 70, o mundo urbano já era percepcionado como fragmentado, estilhaçado e ficcional. Esta percepção estava já claramente condicionada pela fotografia, explica a organização em comunicado.

As imagens estarão em exibição até ao dia 13 de Setembro. Ainda na comemoração do aniversário do CPF, e conjugando essa data com o Selfie Day, celebrado no dia 21 de Junho, a Antiga Cadeia da Relação do Porto promove um passatempo fotográfico, a partir do qual o público é convidado a enviar uma selfie sobre o significado da pandemia que o mundo vive. As fotografias, depois de validadas, serão publicadas na página de Facebook do CPF. As três fotografias com mais “likes” serão premiadas com uma publicação do CPF.

Texto editado por Ana Fernandes