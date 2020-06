Há uma nova marca de pequenos hotéis em Portugal. E traz ofertas especiais

Nasceu esta quinta-feira uma nova marca de pequenos hotéis em Portugal, Small Portuguese Hotels, com mais de 100 unidades de alojamento independentes, localizadas um pouco por todo o país, entre hotéis de três e cinco estrelas, e uma média de 40 quartos.

Em tempos de pandemia, surge com enfoque na higiene e segurança: além da certificação “Clean and Safe”, criada e atribuída pelo Turismo de Portugal, todas as unidades inscritas têm de obedecer a 13 critérios definidos pela Small Portuguese Hotels, que vão desde a limpeza e higiene aos serviços disponíveis, passando pela oferta na área da restauração, entre outros.

A iniciativa – que se materializa num site de reservas – tem como objectivo “apoiar a hotelaria nacional”, “talvez a indústria de longe mais afectada pela covid-19”, e, indirectamente, “todo o tecido económico” assente no sector, incluindo restaurantes, empresas de animação turística, comércio local direccionado para visitantes, entre outros, apontou em conferência de imprensa online Pedro Colaço, director-executivo da Great Hotels of the World e da GuestCentric, empresas responsáveis pelo projecto.

Além de procurar “ajudar a acelerar a retoma” da actividade hoteleira e turística, a Small Portuguese Hotels pretende desenvolver “um modelo em que se possa baixar o custo” para os clientes nacionais, uma vez que os portugueses “também foram afectados pela crise”, acrescentou o responsável.

Para já, as reservas efectuadas através da plataforma dão direito a reembolso de 5% do valor pago, devolvido no final da estadia “na sua conta Paypal, iTunes ou através de um cartão de oferta Mastercard”, aponta o site, sendo possível ainda “trocar o valor em bitcoins ou doar a quem mais precisa”.

Estão ainda a ser estudadas outras ofertas especiais com as diferentes unidades de alojamento aderentes, como por exemplo benefícios para quem chega de carro (estacionamento gratuito, lavagem do automóvel incluída ou benefícios em termos de gasolina ou portagens), assim como pacotes que tragam “alguma diferenciação e valor acrescentado na estadia”, como um presente de boas-vindas, oferta de pequeno-almoço ou chá da tarde, um upgrade, check-out tardio ou acesso ao kids club.

Para além da criação de uma nova marca, a Small Portuguese Hotels integra também uma plataforma de reservas online, feitas directamente com o hotel escolhido “sem intermediários” e com “uma política de cancelamento ou reagendamento flexível”, e um “selo de qualidade e segurança”.

Em Julho e Agosto, a plataforma tem como objectivo já apresentar pacotes de férias de última hora, definidos à medida de cada hotel membro da rede. E, para Setembro e Outubro, a promoção deverá estar mais focada no Verão tardio, nas férias adiadas e nas escapadinhas de Outono.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Face “ao impacto que a covid-19 teve em inúmeras famílias portuguesas”, a Small Portuguese Hotels vai doar 1% do valor das reservas obtidas à Rede de Emergência Alimentar, iniciativa criada pelo Banco Alimentar Contra a Fome.