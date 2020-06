A comemorar 15 anos, o Convento do Espinheiro reabre portas com tertúlias e provas vínicas

O Convento do Espinheiro reabre esta sexta-feira, dia 26 de Junho, com uma programação de tertúlias, workshops, eventos musicais e históricos. Inserido num cenário idílico, nas proximidades de Évora, o Convento oferece também a possibilidade de desfrutar do espaço e da natureza em tempos que exigem distanciamento.

Com 15 anos completados no dia 3 de Junho deste ano, o hotel de cinco estrelas funde o antigo e o novo, aliando o “valor da história secular ao campo alentejano”, refere um comunicado. Disponibilizando serviços de excelência, o hotel possui 92 quartos, diz dos quais suítes, dois restaurantes, um de fine dining (Divinus) e um italiano informal (Olive), Pool Bar com refeições ligeiras, uma cisterna de vinhos, os espaços Bar Claustro e Claustro Lounge, duas piscinas, campos de ténis e de padel, assim como “actividades que se podem fazer dentro do hotel e nas redondezas”.

Convento do Espinheiro 7005-839 Évora

Tel.: 266 788 200

Site

E-mail

Para além disso, o hotel oferece uma programação variada de eventos entre Junho e Julho, como a Tertúlia com os Vinhos da Adega Ribafreixo, no dia 27 de Junho, uma prova vínica junto da cisterna gótica, um workshop de gelados caseiros no dia 28 de Junho, coordenado pela chef Carla Parreira, e a celebração dos 15 anos do Convento do Espinheiro, no dia 3 de Julho. Haverá ainda jantares no exterior, concertos de guitarra portuguesa, ateliers de cerâmica, pequeno-almoço com dicas do chef e um workshop de pão alentejano.

Texto editado por Sandra Silva Costa