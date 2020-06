UTAO: alterações à LEO propostas pelo Governo são “retrocesso na transparência orçamental”

Retrocesso na transparência orçamental e financeira, novo adiamento sem justificações da aplicação de regras orçamentais aprovadas já há cinco anos, perda de credibilidade no estabelecimento de tectos de despesa na Administração Pública e intromissão no processo legislativo parlamentar - a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República, naquela que é, até agora, a opinião mais negativa desta entidade a uma iniciativa legislativa de um executivo, não poupa nas críticas à proposta do Governo de alteração da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO).

