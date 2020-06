PSD e PCP propõem redução de rendas nos centros comerciais

Começam a criar-se condições no Parlamento para uma alteração às rendas a pagar pelos lojistas nos centros comerciais e de rua, face à redução muito significativa das vendas, em consequência do surto epidémico de covid-19. Depois do PSD, também o PCP acaba de avançar com um projecto de lei, que pretende criar um regime excepcional aos contratos de exploração de imóveis para comércio e serviços em centros comerciais.

O PÚBLICO tem a informação que o Governo deverá aprovar no Conselho de Ministros desta quinta-feira a extensão e ou alteração da moratória das rendas comerciais até, pelo menos, 30 de Setembro, dado que a actual medida que permite adiar o pagamento de renda por parte de arrendatárias afectados pelo encerramento dos espaços por causa do surto pandémico termina já na próxima semana, a 1 de Julho.

A partir desta data, os lojistas teriam de pagar a renda completa total referente a Julho, bem como iniciar o pagamento parcial dos meses anteriores, “um esforço, que tendo em conta a forte redução das vendas, a grande maioria não conseguirá suportar”, como garante ao PÚBLICO o presidente da Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR).

Miguel Pina Martins, presidente da AMRR, reivindica há vários meses a redução das rendas, ou a “partilha de sacrifícios entre lojistas e senhorios”, congratula-se com a iniciativa do PCP e do PSD, considerando que aumento as probabilidades de avançar com uma medida que salvará milhares de postos de trabalho. Isto porque, adianta, também nos contactos com o Bloco de Esquerda e com o CDS sente que “há abertura para que se avance para uma solução mais equilibrada, que evite o encerramento de muitas lojas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A reivindicação da AMRR é acompanhada pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a que se juntou, esta quinta-feira, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). Esta última associação também pede “a criação temporária de novas soluções para as rendas das lojas em centros comerciais, que venham ao encontro de um equilíbrio entre senhorios e arrendatários em tempo excepcional de pandemia”, defende em comunicado.

No seu projecto de lei, o PCP defende que, “considerando a verificação de alterações anormais nas circunstâncias que estiveram na base da formação da vontade das partes em celebrar tais contratos, importa que seja aprovado um regime no sentido de assegurar uma regulação justa e adequada dos interesses em presença”.

“A presente iniciativa visa regular as relações contratuais relativas aos espaços designados por conjuntos comerciais, que foram mandados encerrar pelo Estado ou que estando abertos tiveram duas fortes limitações de utilização durante o surto epidémico”.