Três décadas depois, o Liverpool volta a ser campeão

Era um desfecho previsível, mas agora é oficial: o Liverpool é o novo campeão inglês. Trinta anos depois, e ainda com sete jornadas por disputar, os “reds” asseguraram desde já o 19.º título do seu historial, graças a um desaire do Manchester City na 31.ª ronda da prova.

Depois de ter goleado o Crystal Palace na quarta-feira (4-0), o Liverpool sabia que poderia dar-se o caso de festejar no sofá. Para isso, precisava que o Manchester City não vencesse o Chelsea em Stamford Bridge, na conclusão da jornada.

Foi o que aconteceu. Num jogo com uma segunda parte alucinante, o Chelsea (que já se tinha colocado em vantagem por Pulisic na primeira parte, depois de um erro crasso de Mendy) bateu o (então) ainda campeão por 2-1 e retirou interesse competitivo ao City-Liverpool da próxima ronda, a 2 de Julho.

Kevin de Bruyne ainda empatou a partida, com um livre directo de grande qualidade, e o Manchester City esteve perto da reviravolta, não tivessa a bola sido devolvida pelo poste. Mas do lado contrário a bola também andou em cima da linha de golo por duas vezes e acabou mesmo nas redes pela segunda vez, na sequência de um penálti cobrado por Willian.

A sete jornadas do final da Premier League, e com 21 pontos por disputar, a equipa de Pep Guardiola já não tem hipóteses matemáticas de evitar o triunfo do rival, que nesta altura goza de uma abismal vantagem de 23 pontos na liderança.