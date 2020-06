Taça da Liga vai ser remodelada

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) discutiu, esta quinta-feira, em videoconferência com os clubes profissionais, a calendarização da temporada 2020/21, que deverá arrancar com a Taça da Liga, já em Agosto – após a conclusão do campeonato da I Liga.

Assim, a próxima edição da Taça da Liga sofrerá algumas alterações, deixando de disputar-se a fase de grupos, mantendo apenas o sistema de final a quatro, em Janeiro. O apuramento dos semifinalistas dependerá de um modelo de quatro eliminatórias a uma mão, havendo ainda questões a decidir na reunião de calendarização antes da assembleia geral, no início da época.