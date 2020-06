Sp. Braga derrota V. Guimarães em derby espectacular

O Sporting de Braga derrotou nesta quinta-feira o Vitória de Guimarães por 3-2, num jogo espectacular, com cinco golos e várias outras ocasiões de perigo junto de ambas as balizas.

Os bracarenses entraram com o pé direito na partida, ao colocarem-se em vantagem logo no primeiro minuto, fruto de um golo apontado por Paulinho.

A resposta dos vimaranenses, contudo, não demorou. 14 minutos depois, André André, de penálti, repunha a igualdade e, pouco depois da passagem da primeira meia-hora de jogo Bruno Duarte consumava a reviravolta do marcador.

Mas ainda antes de a partida ir para o intervalo um grande golo de Trincão voltaria a deixar tudo na mesma.

No segundo tempo, voltou a jogar-se bem e a haver várias jogadas de perigo perto das balizas, mas foi uma arrancada de Galeno (65') a resolver a partida para os “arsenalistas” que assim ficam provisoriamente no terceiro lugar da classificação, com um ponto de vantagem sobre o Sporting, que defronta o Belenenses SAD nesta sexta-feira.