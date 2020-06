Rúben Amorim: “Um dia, a equipa irá perder”

Rúben Amorim, treinador do Sporting - que ainda não perdeu enquanto treinador na I Liga - não está iludido com o início positivo de aventura como treinador. “Todos os treinadores vivem de resultados. O que nós fazemos dia-a-dia é tentar evitar chegar a essa fase. Eu sei que, um dia, a equipa técnica irá perder, mas o meu trabalho é tentar evitar. O meu pensamento é: ‘sim, vai acontecer um dia, mas não será esta semana'”, explicou, nesta quinta-feira, na antevisão do jogo frente ao Belenenses SAD (sexta-feira, às 19h15).

Sobre o Belenenses SAD, orientado por Petit, Rúben Amorim considera que as duas equipas têm “sistemas parecidos”, com “alguns movimentos idênticos”, mas a vantagem sportinguista na qualidade individual “pode fazer a diferença”. "Penso em vencer o Belenenses SAD, jogo a jogo. Tendo este novo projecto, com tanta juventude, o único foco é o próximo jogo”, acrescentou.

E falou do lugar europeu: “Temos muito para crescer e para finalizar bem a temporada. O lugar europeu não está certo, estamos mais perto de perder esse lugar do que do segundo lugar. Temos de pensar assim”.

Palavras sobre Mathieu

Rúben Amorim falou ainda num “dia emotivo para a equipa”, face ao abandono do defesa internacional francês Jérémy Mathieu, que se lesionou gravemente num treino e antecipou a decisão de colocar um ponto final na carreira, aos 36 anos.

“É uma nova vida para o Mathieu. Temos de estar aqui para ele, é uma fase complicada para os jogadores e estamos disponíveis para ajudar o Mathieu no que for possível. Ele terá outras coisas boas no seu caminho”, realçou, explicando que a lesão surgiu num “choque entre dois jogadores, a tentar evitar um remate”, mas frisando que ninguém teve culpa.

“Temos de jogar um pouco por ele [Mathieu]. Não temos de jogar sempre com o coração, temos de usar as sensações no campo, mas com razão, e mostrar o apreço que temos por ele na qualidade de jogo”, disse.