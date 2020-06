Oito equipas e 22 anos depois, Vince Carter diz adeus à NBA

A sua carreira já tinha acabado com a interrupção da Liga Norte-Americana de Basquetebol profissional (NBA) em Março passado, faltava apenas o anúncio oficial, que surgiu nesta quinta-feira. Após 22 anos de carreira, Vince Carter anunciou o final da sua longa carreira em que representou oito equipas diferentes, a última das quais os Atlanta Hawks.

Mesmo tendo sido a menos produtiva da sua carreira em termos de pontos, esta temporada fez de Vince Carter o dono da carreira mais longa na NBA, ultrapassando as 21 temporadas de Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett e Dirk Nowitzki, sendo o único basquetebolista da história nos EUA a jogar em quatro décadas diferentes - entrou em 1998, sai em 2020.

Carter já tinha anunciado que esta iria ser a sua última época e, dado que os Hawks não entram na “bolha” que a NBA vai ter em Orlando para terminar a época, os seus últimos jogos foram em Março passado, ao serviço de uma equipa sem grande competitividade.

“Oficialmente, deixei o basquetebol. Se houve alguma desilusão com esta época, acabou por ser mais fácil, deixá-la para trás. Ok, isto é mais importante que a minha carreira. Com o coronavírus a matar tanta gente tão depressa, era nisso que eu pensava. E assim consegui esquecer este final estranho”, disse Carter, de 43 anos, num podcast do “The Ringer”.

Carter entrou na NBA pela porta canadiana, escolhido como o n.º 5 do draft de 1998 pelos Toronto Raptors, e foi eleito nessa temporada como o melhor novato da temporada. Foi nos Raptors que ganhou a sua primeira alcunha “Air Canada”, porque jogava no Canadá e porque tinha capacidades voadoras ao nível de Michael “Air” Jordan, sendo ainda hoje considerado como um dos melhores de sempre na arte do afundanço - chegou mesmo a ganhar o concurso de afundanços em 2000.

Os Raptors foram a primeira de nove equipas que Vince Carter representou. Para além dos actuais campeões da NBA (1998-2004), Carter esteve nos New Jersey Nets (2004-2009), nos Orlando Magic (2009-10), nos Phoenix Suns (2010-11), nos Dallas Mavericks (2011-2014), nos Memphis Grizzlies (2014-2017), nos Sacramento Kings (2017-18) e nos Hawks (2018-20).

Apesar da sua longa carreira, Carter, um base/extremo atirador, nunca conquistou um título na NBA e nem sequer chegou às finais. O mais longe que chegou foi em 2010, com os Orlando Magic, acabando por ser derrotado pelos Boston Celtics nas finais da Conferência Este. O único título relevante que tem no currículo é a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 com a selecção dos EUA.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em termos de distinções individuais, foram dezenas para o homem que também ficou conhecido como “Vinsanity” ou “Metade homem, metade espectacular”, entre elas oito eleições para o “All-Star”, uma presença no segundo melhor cinco da NBA (2001) e uma no terceiro melhor (2000), para além de múltiplos prémios em quatro anos no basquetebol universitário com a camisola dos Tar Heels da Carolina do Norte.

Mesmo com um último terço de carreira em que teve um papel reduzido, Carter ainda é o 19.º melhor marcador da história da NBA (25728 pontos). Os últimos pontos aconteceram há mais de três meses, a 11 de Março, precisamente o dia em que a NBA foi interrompida.

Num prolongamento frente aos New York Knicks, Carter saiu do banco, recebeu a bola e acertou um triplo. E sentiu-se satisfeito por esse ter sido o seu último cesto. “Marcar esse último cesto ajudou. Se não tivesse acertado, acho que teria sido um bocadinho diferente. Iria estar com vontade de jogar mais um minuto e de fazer mais um lançamento. Assim já posso dizer, pelo menos, que marquei o último lançamento da minha carreira. E estou feliz com isso.”