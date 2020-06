Mathieu, uma despedida fora de tempo

Qualquer jogador gosta de se despedir nos relvados, se não num momento de glória, pelo menos num momento de comunhão, com o relvado, com a bola, com os colegas, com os rivais e com o público. Se Jérémy Mathieu tivesse levado esta época até ao fim, teria feito as suas despedidas no Dragão, e, depois, talvez ainda fizesse mais uma época, em Portugal, ou em França - e estava disposto a isso. Uma lesão durante um treino roubou-lhe tudo isso. Roubou-lhe o final de época, talvez a próxima época e a despedida que queria.

De muletas, em Alcochete, a receber palmadas nas costas dos seus colegas no Sporting. Uma despedida difícil, como o próprio Mathieu disse, para fechar uma carreira de 18 anos, em que vestiu a camisola de cinco clubes (Sochaux, Toulouse, Valência, Barcelona e Sporting) e da selecção francesa. “É difícil despedir-me assim. Queria jogar em casa um último jogo. Mas, bom, a vida continua, foi um prazer vestir esta camisola, um prazer jogar com vocês”, foram as palavras de Mathieu ditas meio em português, meio em castelhano, as línguas das duas nações da Península Ibérica onde passou mais de metade dos seus anos como jogador.

Foi o joelho esquerdo que lhe antecipou o final de carreira. Uma “entorse traumática” durante o treino que exames posteriores confirmaram tratar-se de uma “lesão de alto grau do ligamento colateral medial”, como explicou o departamento médico dos “leões”. O tempo de recuperação seria longo e Mathieu, aos 36 anos, já não queria passar por isso outra vez, depois de muito tempo a fazer a gestão da sua condição física - sofreu muitas lesões ao longo da sua carreira e tinha uma debilidade crónica no tendão de Aquiles - para se ir aguentando nos relvados e com a disponibilidade que sempre mostrara.

“Chegamos a uma altura em que temos de terminar para podermos ficar bem com o futebol”, diz ao PÚBLICO Hélder Postiga, que foi colega do francês no Valência durante uma temporada (2013-14). E foi isso que Mathieu, “um grandíssimo jogador e uma excelente pessoa”, fez. Mesmo já do lado errado dos 30, “ainda tinha muito para dar como terceiro central” no Sporting, sustenta o antigo internacional português. Sorte do futebol português em tê-lo tido nos três anos finais da sua carreira, acrescenta Postiga.

O epílogo “leonino” de Mathieu nem sempre foi fácil. Chegou a Alvalade em 2017, “oferecido” por um Barcelona convencido de que o francês já não tinha nada para dar, e, se poucos títulos conquistou com o Sporting (Taça da Liga e Taça de Portugal em 2019), transportou até ao fim uma aura de fiabilidade e liderança numa equipa em permanente turbulência.

Logo no final da primeira época, sofreu, como todos os outros, com o ataque à Academia de Alcochete a 15 de Maio de 2018, um dia que lhe atravessava a memória sempre que jogava, como testemunhou recentemente no julgamento. Ficou para a época seguinte, não menos turbulenta que a anterior, mas marcada pelos únicos dois títulos que conquistou pelo Sporting.

Depois, mais uma época de instabilidade desportiva em que Mathieu parecia uma das poucas constantes (a outra era Bruno Fernandes), mas insuficiente para travar o entra e sai de treinadores. Primeiro Keizer, depois Pontes, Silas e, agora, Rúben Amorim, que parecia até disposto a dar-lhe “chá de banco”, antes de reconhecer a utilidade pedagógica de um jogador como Mathieu, que joga e ensina como só os veteranos de grande qualidade podem fazer.

Em pleno período de confinamento, Mathieu sentia que ainda devia a si próprio mais uma época e era isso que dizia numa entrevista ao jornal francês L’Equipe. “Era uma pena parar assim, sobretudo se o campeonato não voltar. Este tempo de repouso fez-me bem, estou melhor do tendão de Aquilles e sinto-me capaz de continuar mais um ano”, dizia em Abril passado.

A época ainda não tinha acabado e haveria de recomeçar. Mathieu ainda fez mais dois jogos no pós-confinamento, mas aquele frente ao Tondela, em que deixou Jovane marcar um livre que parecia à medida do seu pé esquerdo, foi mesmo o seu último - no total, foram 109 jogos e nove golos em três épocas.

Fumador, introvertido e divertido

Mathieu cresceu como futebolista nas escolas do Sochaux e chegou à primeira equipa em 2002, pela mão de Guy Lacombe, que não deixou passar “aquele rapaz grande, pé esquerdo, cheio de trunfos”, como o descreveu numa entrevista em 2014. A três épocas no Sochaux, seguiram-se mais quatro no Toulouse (onde sofreu uma lesão grave) e, em 2009, saiu a “custo zero” para o Valência. A polivalência já era uma das suas armas, tanto a jogar no meio-campo, como do lado esquerdo da defesa ou no centro, mas foi no Mestalla que o ruço francês se mostrou a nível internacional como um central/lateral de grande técnica e velocidade, e um pé esquerdo que fazia estragos em bolas paradas.

“Era um central diferente, com grande qualidade técnica e muita vontade de queimar linhas”, é como o seu antigo colega Hélder Postiga o descreve. Foram estas qualidades que levaram à selecção francesa (cinco internacionalizações) e ao Barcelona, que pagou 20 milhões por ele, na altura já com 31 anos.

Não terão sido os anos mais felizes para Mathieu em termos individuais, mas foram os mais titulados - bicampeão espanhol (2015 e 2016), três Taças do Rei (2015, 2016 e 2017), uma Liga dos Campeões (2015), um Mundial de clubes (2015), uma Supertaça europeia (2015) e espanhola (2016). E até podia ter ido ao Euro 2016, mas uma lesão tirou-o da lista de Deschamps.

Nas suas temporadas na Catalunha, a imprensa espanhola bateu muito num detalhe da sua vida pessoal, o facto de ser fumador. Mathieu nunca o escondeu quando confrontado com isso. “Não sou um fumador que fuma um maço por dia. Não fumo todos os dias, mas fumo quando quero”, dizia em 2014. Mais tarde, já no Sporting, falou do assunto numa entrevista ao Record: “Não sou o primeiro, nem o último jogador que fuma. Quando as pessoas me vêem em campo, ficam contentes comigo, isso é o mais importante.”

Nunca foi visível alguma falta de fôlego a Mathieu, que, mesmo com todos os seus condicionalismos físicos e a sua idade, corria como um jovem. Era esse o exemplo que mostrava no Sporting, mesmo que não o fizesse nos treinos, tal como Amorim sugeriu há poucas semanas. E os seus anos nos “leões” foram dos melhores em termos de durabilidade - na primeira época em Alvalade, por exemplo, fez 48 jogos, a segunda da sua carreira em que mais jogou, depois dos 50 jogos pelo Valência em 2011-12.

Para fora, Mathieu sempre projectou a imagem de um tipo introvertido que gosta de manter as distâncias. Numa entrevista ao jornal Marca, sobre se tinha deixado amigos no Barcelona, chegou a dizer que não gostava de usar a palavra “amigos” para falar dos colegas de equipa. “Dentro de uma equipa, prefiro falar de companheiros. Amigo é uma palavra muito grande”, dizia.

Mas Mathieu não é bem assim, garante Hélder Postiga: “Era uma pessoa super-divertida. Passámos grandes momentos no Valência. Lembro-me de uma vez que ele andava a rebentar bombinhas de Carnaval no balneário, sempre a tentar motivar os colegas.”

Outro antigo colega de Mathieu, contactado pelo PÚBLICO, referiu-se a ele como amigo, pedindo depois desculpas por não poder dizer mais. Bruno Fernandes, numa mensagem publicada nas redes sociais, referiu-se a Mathieu com um carinhoso “velhinho”. E o francês, a julgar pelas imagens que o Sporting divulgou da sua despedida nesta quinta-feira em Alcochete, deixou muitos amigos ali.