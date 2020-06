Estrela da Amadora e Sintra Football querem fundir-se. André Geraldes proposto para presidente

O Estrela da Amadora (agora chamado CD Estrela), clube histórico a jogar nos distritais de Lisboa, e o Club Sintra Football, emblema do Campeonato de Portugal (CP), estão a planear uma fusão.

A ideia é o histórico clube amadorense subir do terceiro escalão distrital para os campeonatos nacionais, usando a licença do Sintra Football, clube que conseguiu a permanência no CP, mas que, com poucos anos de vida, não tem um estádio próprio e tem uma legião reduzida de adeptos.

O velhinho Estádio José Gomes será, neste cenário, revitalizado, por forma a receber os jogos. O Estrela, recorde-se, foi extinto em 2011, devido a problemas financeiros e jogou pela última vez na I Liga em 2008/2009.

O PÚBLICO sabe que a proposta de fusão – que será levada a assembleia-geral do CD Estrela no próximo dia 11 – prevê a entrada de André Geraldes para presidente da SAD do “novo clube”. O ex-team manager do Sporting, que deixou recentemente o cargo de CEO no Farense, entrará nesta aventura com o apoio de Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, bem como de investidores privados.

“Um dos trunfos utilizados para convencer André Geraldes, amadorense de gema, para presidente da SAD, foi a possibilidade de além de presidir ao clube também ele deter uma percentagem da SAD”, esclarece fonte do Sintra Football.